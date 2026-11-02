Zum Schweizer Franken schwächte sich die US-Währung am Vormittag ebenfalls leicht ab und wird zurzeit bei 0,8217 Franken gehandelt, nach 0,8239 im asiatisch geprägten Handel. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9211 mehr oder weniger auf der Stelle.
Damit entfernte sich der Dollar ein Stück weit vom Jahreshoch zu Euro, das in der vergangenen Woche bei 1,1105 Dollar erreicht worden war, nachdem die EZB den Leitzins trotz erhöhter Inflation nicht verändert hatte. Ähnlich wie bei der US-Notenbank Fed war der Tenor in den Pressekonferenzen nach der Zinsentscheidung von Vorsicht geprägt. Zum Schweizer Franken hatte der Dollar Mitte Oktober im Hoch knapp 0,84 Franken erreicht.
Die zuletzt publizierten Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone zeichneten ein zweigeteiltes Bild: Die Industrie im Euroraum wächst weiter recht robust. Die Erholung verliert aber etwas an Schwung, und sie ist keineswegs breit abgestützt. Besonders Frankreich und Italien fallen zurück.
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(AWP)