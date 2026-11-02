Damit entfernte sich der Dollar ein Stück weit vom Jahreshoch zu Euro, das in der vergangenen Woche bei 1,1105 Dollar erreicht worden war, nachdem die EZB den Leitzins trotz erhöhter Inflation nicht verändert hatte. Ähnlich wie bei der US-Notenbank Fed war der Tenor in den Pressekonferenzen nach der Zinsentscheidung von Vorsicht geprägt. Zum Schweizer Franken hatte der Dollar Mitte Oktober im Hoch knapp 0,84 Franken erreicht.