Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump abgestraft und der Demokratischen Partei die Kontrolle über den Kongress beschert. Für die Ökonomen der Migros Bank lassen sich die ersten Marktreaktionen mit «weniger fiskalische Wachstumsfantasie, mehr Nachfrage nach Sicherheit» zusammenfassen. Und für Schweizer Unternehmen bleibe der Wechselkurs der unmittelbarste Einflusskanal. Lege der Franken zu, belaste dies die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und schmälere den Frankenwert ausländischer Erlöse. «Exportorientierte Industrie- und Konsumgüterunternehmen stehen damit unter zusätzlichem Druck.