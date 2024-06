Auch gegenüber dem Franken büsste der Greenback deutlich an Wert ein. Das USD/CHF-Paar kostete zuletzt noch 0,8903 nach 0,8975 am frühen Morgen, wobei das Tagestief mit 0,8893 klar unter der 0,89er-Marke markiert wurde. Für das EUR/CHF-Paar errechnet sich daraus 0,9660 am späten Nachmittag nach 0,9640 am frühen Morgen.