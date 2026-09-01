Die jüngste militärische Eskalation im Nahen Osten mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran sorgt generell für mehr Unsicherheit an den Finanzmärkten. Dabei werden die Inflationserwartungen angeheizt. Die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank steigt, während in der Eurozone eine Zinserhöhung in der kommenden Woche als ausgemacht gilt.