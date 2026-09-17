Der Dollar hat am Donnerstag seinen Anstieg vom Vorabend nicht mehr fortgesetzt. Die US-Währung notierte gegenüber dem Schweizer Franken am Abend mit 0,8248 zwar wieder etwas fester als am späten Nachmittag (0,8237). Am Mittwochabend war der Dollar aber noch bis auf ein Jahreshoch von 0,8267 Franken gestiegen.