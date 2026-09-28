Die Commerzbank streicht in einer Markteinschätzung die derzeit geringe Volatilität an den Devisenmärkten hervor. Zusammen mit den hohen Zinserwartungen sei dies Ausdruck einer geringeren Unsicherheit über den künftigen geldpolitischen Kurs der wichtigsten Notenbanken. Dies erscheine plausibel, da sich die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts nach beinahe sieben Monaten Dauer besser abschätzen liessen als zu Beginn. Die Unsicherheit hinsichtlich der konjunkturellen Folgen habe spürbar nachgelassen.