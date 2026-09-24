Der Dollar hatte am Mittwoch deutlich zugelegt und den Euro unter die Marke von 1,14 Dollar gedrückt. Rückenwind erhielt die US-Währung von überraschend starken Einkaufsmanagerindizes, die einen kräftigen Anstieg der US-Renditen auslösten. Auch die wieder höheren Energiepreise stützen die Erwartungen an eine weiterhin straffe Geldpolitik. Brent notiert am Donnerstagmorgen mit rund 102 Dollar je Fass wieder klar im dreistelligen Bereich.