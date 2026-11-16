Ein wichtiger Treiber insbesondere für die Stärke des Dollars gegenüber dem Euro sei der deutliche Anstieg der Zinserwartungen an die US-Notenbank, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Diese seien durch festere Inflationsdaten sowie zahlreiche falkenhafte Äusserungen aus den Reihen des Fed ausgelöst worden. Die Onlinebank Swissquote sieht die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch das Fed im Dezember bei 100 Prozent, die Wahrscheinlichkeit eines grossen Zinsschrittes um 50 Basispunkte sei derzeit zu 10 Prozent eingepreist.