Warsh hatte in seiner Rede die hohe Inflation prägnant ins Zentrum gerückt. Er könne die Geldpolitik derzeit kaum als restriktiv bezeichnen, sagte er und machte deutlich, dass das Fed reagieren müsse, sollte sich der Preisauftrieb nicht rasch dem Ziel von 2 Prozent nähern. Gleichzeitig zeigte sich der Fed-Chef von der Robustheit der US-Wirtschaft beeindruckt.