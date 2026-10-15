Im weitern Verlauf kam es dann aber zu einer regelrechten Kehrtwende und der Greenback hat seine Gewinne mittlerweile wieder abgegeben. Auch die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed haben sich merklich beruhigt. Laut dem FedWatch-Tool der CME Goup geht der Markt aktuell von einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Zinsen Ende Oktober nicht verändert werden.
So kostet das Dollar/Franken-Paar aktuell 0,8292 und bewegt sich damit wieder unter der 83-Rappen-Marke. Am Mittwoch war es im Hoch bis knapp unter 84 Rappen angestiegen. Auch der Euro kann gegenüber dem US-Dollar Boden hinzugewinnen und kostet aktuell 1,1225. Hier war es nach den gestrigen Daten kurzzeitig bis auf 1,1113 abwärts gegangen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9308 mehr oder weniger auf der Stelle.
Im Handelsverlauf stehen den Märkten nun noch weitere US-Preis- und Konjunkturdaten bevor. Neben den US-Produzentenpreisen werden auch die US-Detailhandelsumsätze und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die allesamt für Bewegung sorgen könnten.
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(AWP)