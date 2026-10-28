Da weder in den USA noch in der Eurozone Zinsänderungen erwartet werden, rücken die begleitenden Kommentare entsprechend stark in den Blick. Sollte Fed-Chef Kevin Warsh aber seiner Linie treu bleiben, dürften auch in der Pressekonferenz wenige bis keine Hinweise auf die nächste Sitzung im Dezember versteckt sein, merkt die Commerzbank an. Am Markt wird zum Jahresende aktuell zu über 80 Prozent eine weitere Erhöhung eingepreist.