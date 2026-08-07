«Den Takt gibt heute der US-Arbeitsmarktbericht vor», heisst es in einem Marktkommentar. Ein starker Bericht würde die Markterwartungen an eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres stützen. Am Markt wird damit gerechnet, dass sich die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft im Juli um 80'000 erhöht hat und damit etwas stärker als im Juni. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 4,2 Prozent erwartet.