Am Markt wird von einem leichten Rückgang der Inflation ausgegangen. Zusammen mit den bereits schwächer ausgefallenen Arbeitsmarktdaten von vergangenem Freitag könnte dies die Erwartungen für eine Zinserhöhung weiter nach hinten schieben. Allerdings hatten einige Fed-Mitglieder zuletzt betont, dass eher die hohe Inflation ein Problem sei, während sich der Arbeitsmarkt stabil zeige.