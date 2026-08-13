Wie die Commerzbank in einem aktuellen Kommentar schreibt, werden angesichts der US-Preisdaten Fed-Zinserhöhungen zwar unwahrscheinlicher. Dass die Dollar-Schwäche nur von kurzer Dauer war, liege aber am Ende daran, dass die Zahlen lediglich eine Fortsetzung der nachlassenden Inflation seien. Nach den im heutigen Tagesverlauf erwarteten Produzentenpreisdaten «dürfte sich der Marktfokus von den Daten wieder auf die Aussagen der Fed-Offiziellen und die Verhandlungen im Nahen Osten verlagern - und dementsprechend zumindest die datengetriebene Volatilität wieder nachlassen», so die Experten weiter.