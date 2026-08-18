Am Dienstag bewegte sich der Franken zum Dollar kaum und das Währungspaar USD/CHF wurde zuletzt bei 0,8115 gehandelt. Der Euro notiert gegenüber dem US-Dollar ebenfalls wenig verändert bei 1,1577 und bleibt damit unter der Marke von 1,16 Dollar, die er am Montag zeitweise überschritten hatte. Das Euro/Franken-Paar wird bei 0,9395 weiterhin knapp unter der Marke von 0,94 gehandelt.