Kaum neue Impulse lieferten am Vormittag Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Inflation stieg im August wie erwartet auf 3,3 Prozent von 2,9 Prozent im Juli. Gleichzeitig verharrte die Arbeitslosenquote bei 6,4 Prozent auf niedrigem Niveau, während sich die Stimmung in der Industrie etwas weniger stark als erwartet aufhellte. Insgesamt stützen die Daten damit die Erwartung einer weiterhin straffen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.