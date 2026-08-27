Vor dem Meeting in Jackson Hole herrsche Zurückhaltung, heisst es in Marktkreisen. Das Treffen beginnt zwar schon am (heutigen) Donnerstag, der Fokus der Investoren ist aber vor allem auf die für den Freitagnachmittag (MESZ) terminierte Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh gerichtet. Marktteilnehmer interessiert dabei vor allem, ob sich aus der Rede Hinweise für den Zinspfad der näheren Zukunft ablesen lassen.
Warsh müsse die Märkte davon überzeugen, dass das Fed die Inflation kontrollieren könne, ohne sich dabei zeitlich auf konkrete Schritte festzulegen, heisst es in einem Marktkommentar. Dass er wenig von «Forward Guidance» halte, habe er ja schon deutlich gemacht.
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(AWP)