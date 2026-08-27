Vor dem Meeting in Jackson Hole herrsche Zurückhaltung, heisst es in Marktkreisen. Das Treffen beginnt zwar schon am (heutigen) Donnerstag, der Fokus der Investoren ist aber vor allem auf die für den Freitagnachmittag (MESZ) terminierte Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh gerichtet. Marktteilnehmer interessiert dabei vor allem, ob sich aus der Rede Hinweise für den Zinspfad der näheren Zukunft ablesen lassen.