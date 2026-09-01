Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Dienstagmorgen in engen Grenzen. Zu Beginn des Monats September rückt die Geldpolitik der grossen Notenbanken wieder stärker in den Fokus. Jüngste Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell haben dabei die Spekulationen über weitere Zinserhöhungen in den USA neu angefacht.