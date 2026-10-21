Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1223 zeigt. Bei diesem Währungspaar seien Hoffnungen auf eine allmähliche Bodenbildung vorhanden, meinen Experten. Allerdings müsste es dafür wohl auch in Frankreich zu einer Beruhigung der Gemüter kommen, vor allem an den Anleihemärkten.