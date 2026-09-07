Die Augen sind vor allem auf die nächsten Zinsentscheidungen der grossen Notenbanken gerichtet. So wird die Europäische Zentralbank am Donnerstag über den Leitzins im Euroraum bestimmen. Die US-Notenbank Fed folgt dann in der nächsten Woche, wobei aktuell die Prognosen auf weitere fiskalpolitische Straffung stehen. Wichtig werden in diesem Zusammenhang auch die US-Inflationsdaten am Freitag sein, welche den letzten Ausschlag für die Fed-Gouverneure geben könnten.