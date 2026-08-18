Zuletzt war das Paar über die Marke von 0,94 gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit knapp einem Jahr erreicht. Laut einem Kommentar der LBBW tritt die Funktion des Frankens als sicherer Hafen derzeit etwas in den Hintergrund. Stattdessen rücke der zunehmende Zinsnachteil der Schweizer Währung gegenüber dem Euro stärker in den Fokus