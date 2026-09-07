Der Devisenmarkt fokussiert sich am Montag in einem relativ ruhigen Handel bereits auf die kommende EZB-Zinssitzung und die erwartete Zinserhöhung. Konjunkturdaten aus der Eurozone haben kaum für Bewegung gesorgt. Zudem ist am Berichtstag in den USA ein Feiertag, somit werden von dort keine Impulse erwartet.