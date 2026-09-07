Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8090 Franken gehandelt. Auch der Euro notiert zum US-Dollar mit 1,1624 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1610. Das Euro/Franken-Paar hält sich mit 0,9404 knapp über der Marke von 94 Rappen.
Nach dem EZB-Entscheid vom Donnerstag versprechen vor allem die am Freitag anstehenden US-Inflationszahlen des Monats August Spannung. Diese dürften laut Experten einen erhöhten Teuerungsdruck anzeigen, was die Erwartungen für eine Zinserhöhung in den USA verfestigen dürfte.
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(AWP)