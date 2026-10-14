Insgesamt waren die Bewegungen zwischen den Hauptwährungen US-Dollar, Euro und Franken per Saldo minimal. Das EUR/USD-Paar notiert weiter knapp über der Marke von 1,12, zuletzt bei 1,1207. USD/CHF kostete zuletzt 0,8320 (Vorabend 0,8324) und EUR/CHF 0,9324 (0,9325).
In der Nacht auf Dienstag war das EUR/USD-Paar auf ein zwischenzeitliches Tief bei 1,115 gefallen, konnte sich dann aber wieder erholen. Dazu habe sicherlich die anhaltende leichte Entspannung auf den Anleihemärkten beigetragen, hiess es im Handel. Nachdem die laufende Verzinsung 10-jähriger französischer Staatsanleihen im August und September um rund 100 Basispunkte auf 4,92 Prozent gestiegen war, bewegt sie sich in den letzten zwei Wochen vornehmlich seitwärts und fiel gestern etwas.
Vor 14.30 Uhr dürfte der Handel aber wohl so oder so eher ruhig verlaufen. Dann wird der US-CPI für den Monat September veröffentlicht. Sollte er höher als erwartet ausfallen und würden Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen des Fed interpretieren, könnte das dem Dollar Auftrieb geben, ist der Tenor im Markt.
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(AWP)