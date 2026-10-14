In der Nacht auf Dienstag war das EUR/USD-Paar auf ein zwischenzeitliches Tief bei 1,115 gefallen, konnte sich dann aber wieder erholen. Dazu habe sicherlich die anhaltende leichte Entspannung auf den Anleihemärkten beigetragen, hiess es im Handel. Nachdem die laufende Verzinsung 10-jähriger französischer Staatsanleihen im August und September um rund 100 Basispunkte auf 4,92 Prozent gestiegen war, bewegt sie sich in den letzten zwei Wochen vornehmlich seitwärts und fiel gestern etwas.