Besonders interessieren daher Aussagen zum künftigen Zinspfad. Und dabei seien die Risiken für den Euro «eher asymmetrisch verteilt», so der Commerzbank. «Für einen stärkeren Euro muss die EZB schon sehr falkenhaft klingen, für einen schwächeren Euro aber nur die fortgeschrittenen Erwartungen enttäuschen.» Denn in den letzten Wochen seien für die nächsten Monate deutlich höhere Zinsen eingepreist worden.