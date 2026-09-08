Das Dollar/Franken-Paar notiert am Dienstagabend bei 0,8090 nach etwas höheren 0,8098 am Nachmittag. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls minimal dazugewonnen, wie das Kursniveau von 1,1629 zeigt (Nachmittag: 1,1622). Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9408 mehr oder weniger auf der Stelle.