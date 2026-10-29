Wie die Fed dürfte auch die EZB ihre Leitzinsen unverändert lassen. Im Mittelpunkt stehen daher die Hinweise auf den weiteren Zinspfad. Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen könnten die Währungshüter bei Aussagen zu weiteren Erhöhungen vorsichtig stimmen, heisst es bei der Commerzbank. Die Ankündigung des Rücktritts von EZB-Präsidentin Christine Lagarde per Februar 2027 sorgte am Devisenmarkt derweil kaum für Bewegung.