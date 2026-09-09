Am Donnerstag wird von der EZB allgemein eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent erwartet. Entscheidend dürfte vor allem sein, ob die Währungshüter danach eine Pause signalisieren oder weitere Straffungsschritte offenlassen, heisst es am Markt. In den USA wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed in der kommenden Woche inzwischen auf mehr als 60 Prozent geschätzt. Entsprechend wichtig werden die US-Inflationsdaten vom Freitag.