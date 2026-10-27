In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8280. Auch der Euro bewegte sich in der Nacht gegenüber dem US-Dollar kaum und wird derzeit zu 1,1165 gehandelt. Auch das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9245 mehr oder weniger auf der Stelle. Auf 24h-Basis notiert der Dollar aber gegenüber beiden Währungen deutlich höher.