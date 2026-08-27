Vor dem Meeting in Jackson Hole herrsche an den Märkten Zurückhaltung, heisst es in Marktkreisen. Der Fokus der Investoren sei dabei insbesondere auf die für den Freitagnachmittag (MESZ) terminierte Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh gerichtet und ob sich daraus Hinweise für den Zinspfad der näheren Zukunft ablesen liessen.
Der am Vortag in den USA veröffentlichte Preisindex PCE, ein von der US-Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, lag derweil etwas höher als geschätzt. Dies dürfte die Erwartungen des Marktes auf mindestens noch eine Zinserhöhung des Fed bis zum Jahresende festigen, so die Einschätzung der Commerzbank.
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(AWP)