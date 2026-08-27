An den Devisenmärkten herrscht im Vorfeld des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole gespannte Ruhe und entsprechend wenig Bewegung. So steht das Währungspaar EUR/USD bei 1,1657 nach 1,1651 am Vorabend. Der Dollar hat sich zudem auch gegenüber dem Franken mit aktuell 0,8052 kaum von der Stelle bewegt. Entsprechend tritt auch das EUR/CHF-Paar bei zuletzt 0,9387 mehr oder weniger an Ort.