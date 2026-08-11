Am Abend geht das Dollar/Franken-Paar bei 0,8111 um nach 0,8115 am Mittag. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem «Greenback» in dieser Zeit leicht aufgewertet und notiert bei 1,1541 nach 1,1534 am Mittag. Das Euro/Franken-Paar trat bei Kursen von 0,9361 mehr oder weniger auf der Stelle.