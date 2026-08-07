Bei den heutigen Arbeitsmarktzahlen könnte ein erster Hinweis auf die kommende Geldpolitik dabei sein, heisst es in einem Devisen-Kommentar der Commerzbank. Dabei dürfte der US-Dollar nicht nur auf die Headline-Zahl reagieren, sondern auch auf die Anpassungen der Vormonate und die Arbeitslosenquote. «Fallen die Zahlen heute positiver als erwartet aus, wäre das ein starkes Zeichen für mögliche Zinserhöhungen.»