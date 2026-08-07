So tritt das Euro/Franken-Paar bei 0,9364 gegenüber Donnerstagabend mehr oder weniger auf der Stelle. Im Vergleich zu Donnerstagmorgen hat der Euro allerdings um knapp einen halben Rappen zugelegt. Die nächste Marke von 94 Rappen rückt damit langsam ins Visier.
Auch das Dollar/Franken-Paar tritt mit 0,8127 im Vergleich zum Vorabend auf der Stelle, hat sich gegenüber Donnerstagmorgen (0,8077) aber klar nach oben bewegt. Das Euro/Dollar-Paar wird unterdessen aktuell zu 1,1522 gestellt.
Bei den heutigen Arbeitsmarktzahlen könnte ein erster Hinweis auf die kommende Geldpolitik dabei sein, heisst es in einem Devisen-Kommentar der Commerzbank. Dabei dürfte der US-Dollar nicht nur auf die Headline-Zahl reagieren, sondern auch auf die Anpassungen der Vormonate und die Arbeitslosenquote. «Fallen die Zahlen heute positiver als erwartet aus, wäre das ein starkes Zeichen für mögliche Zinserhöhungen.»
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(AWP)