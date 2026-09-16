Das US-Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,8185 und hat sich damit zuletzt eher seitwärts bewegt. Das bisherige Jahreshoch von 0,8208 von Ende Juli bleibt damit in Sichtweite. Auch beim Euro/Dollar-Paar hat sich bei einem Stand von 1,1547 seit dem Vorabend nicht viel getan. Ebenso tritt das Euro/Franken-Paar bei 0,9452 mehr oder weniger auf der Stelle.