Nun richtet sich der Blick auf Warshs Auftritt am Notenbanktreffen in Jackson Hole am Freitag. Von ihm erhoffen sich die Anleger Hinweise darauf, wie die Fed angesichts der hartnäckigen Inflation und der hohen US-Anleiherenditen weiter vorgehen will. Zuletzt hatten überraschend hohe Inflationsdaten die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung etwas verstärkt.