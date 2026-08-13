Das Dollar/Franken-Paar notiert gegen Mittag nun bei 0,8122 und damit geringfügig tiefer als am Morgen. Das Euro/Dollar-Paar ist derweil kaum bewegt und wird aktuell zu 1,1530 gehandelt. Und auch beim Euro/Franken-Paar hat sich im bisherigen Handelsverlauf wenig getan - es geht zu 0,9365 um.