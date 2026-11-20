Die anhaltenden Sorgen um den Technologiesektor und seinen hohen Finanzierungsbedarf sorgen dafür, dass Investoren nach sicheren Häfen wie dem Franken suchen. Nachdem der Börsengang von Anthropic in den USA zunächst für Euphorie sorgte, verpuffte diese schnell wieder. Der Ausbau der KI erfordert nach wie vor enorme Finanzmittel, während gleichzeitig die Finanzierungskosten steigen und Anzeichen für Kreditengpässe sichtbar werden.