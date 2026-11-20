Entsprechend notiert das Euro/Franken-Paar aktuell bei 0,9249 nach 0,9263 am Vorabend. Auch das Dollar/Franken-Paar steht bei 0,8421 Franken etwas unter den 0,8441 vom Donnerstagabend. Das Euro/Dollar-Paar notiert mit 1,0984 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,0974.
Die anhaltenden Sorgen um den Technologiesektor und seinen hohen Finanzierungsbedarf sorgen dafür, dass Investoren nach sicheren Häfen wie dem Franken suchen. Nachdem der Börsengang von Anthropic in den USA zunächst für Euphorie sorgte, verpuffte diese schnell wieder. Der Ausbau der KI erfordert nach wie vor enorme Finanzmittel, während gleichzeitig die Finanzierungskosten steigen und Anzeichen für Kreditengpässe sichtbar werden.
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(AWP)