Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,8242 und damit quasi auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Davor war der Greenback durch die sinkenden Ölpreise und die damit nachlassenden Inflations- und Renditeerwartungen unter Druck geraten. Gleichzeitig wirken die hawkishen Aussagen des Fed stützend auf den Dollar. Kurzfristig stehen sich also gegenläufige Kräfte gegenüber, erklärten Devisenstrategen.