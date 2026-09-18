Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,8242 und damit quasi auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Davor war der Greenback durch die sinkenden Ölpreise und die damit nachlassenden Inflations- und Renditeerwartungen unter Druck geraten. Gleichzeitig wirken die hawkishen Aussagen des Fed stützend auf den Dollar. Kurzfristig stehen sich also gegenläufige Kräfte gegenüber, erklärten Devisenstrategen.
Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1482 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9463 entsprechend auch mehr oder weniger auf der Stelle.
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(AWP)