Die wichtigsten Währungspaare bewegen sich zum Wochenstart in etwa auf den Niveaus, die sie vor dem Wochenende aufgewiesen hatten. Dabei war die vergangene geprägt von der Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed. «Dieser Schritt war richtig und wichtig, denn nur so kann die Notenbank ihre Entschlossenheit und Unabhängigkeit gegenüber der US-Regierung demonstrieren», kommentiert etwa die Helaba am Montag.