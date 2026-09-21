Während auf Datenseite hierzulande die Lagebeurteilung der SNB am kommenden Donnerstag zu den Highlights zählt, ist der Kalender auf internationaler Ebene eher überschaubar. Von der SNB erwarten Marktakteure zwar keinen Zinsschritt. Nachdem aber mit der EZB, dem Fed und der Bank of Japan drei der weltweit wichtigsten Notenbanken ihre Zinsen angehoben haben, wird sich der Markt Hinweise erhoffen, wie die SNB in diesem Umfeld zu manövrieren plant.