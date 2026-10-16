Zudem kündigte DHL eine Überprüfung der Mittelfristprognosen im kommenden März an. Bislang geht der Konzern von einem Ebit über sieben Milliarden Euro in einem normalisierten wirtschaftlichen Umfeld aus. Die im Dax notierte Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent zu.
Im dritten Quartal verzeichnete DHL nach vorläufigen Berechnungen ein prozentual zweistelliges Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis, angetrieben insbesondere vom Bereich DHL Express. So legten die Erlöse um mehr als 12 Prozent auf rund 22,6 Milliarden Euro zu. Das Konzern-Ebit stieg um rund 16 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro. Die Sparte DHL Express konnte ihr Ebit von 692 Millionen auf gut eine Milliarde Euro steigern - dank weiter wirksamen Kosten- und Ertragsmassnahmen sowie einer besseren operativen Auslastung durch den Anstieg des transportierten Gewichtes. Das Express-Ergebnis enthält den Angaben zufolge zudem positive Effekte infolge der Kapazitätsknappheit im Luftfrachtmarkt in der Grössenordnung von rund 100 Millionen Euro.
Die ausführlichen Zahlen will das Unternehmen am 5. November veröffentlichen./nas/he
(AWP)