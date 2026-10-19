Die Erwartung für die DHL-Bereiche wurde auf ein Ebit von über 6,4 Milliarden Euro erhöht, nach zuvor über 5,9 Milliarden Euro. Die Prognose für die Sparte Post & Paket Deutschland bleibe unverändert. Auch die Aussichten für den Mittelzufluss sowie für die Investitionen in Sachanlagen wurde angehoben. Zudem kündigte DHL eine Überprüfung der Mittelfristprognosen im kommenden März an. Bislang geht der Konzern von einem Ebit über sieben Milliarden Euro in einem normalisierten wirtschaftlichen Umfeld aus.