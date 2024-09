Der Logistikkonzern DHL Group hat sein Wachstumsziel für die zweite Hälfte des laufenden Jahrzehnts definiert. Bis 2030 strebt das Dax -Unternehmen ein Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2023 an, teilte DHL am Dienstag in Bonn mit. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse knapp 82 Milliarden Euro, womit der Umsatz in den kommenden fünf Jahren rechnerisch bei über 120 Milliarden Euro liegen soll. «Wir wollen schneller und profitabler wachsen», sagte Konzernchef Tobias Meyer laut Mitteilung. Zur Unterstützung dieses Ziels kündigten die Bonner zudem eine neue rechtliche Struktur an.