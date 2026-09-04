Die Messe öffnet am Freitag von 12.00 bis 18.00 Uhr, an den weiteren Tagen kann sie jeweils zwischen 10.00 und 18.00 Uhr besucht werden. Während in den Messehallen technische Neuheiten, viele KI-Anwendungen und einige humanoide Roboter gezeigt werden, findet auf dem Aussengelände zwischen den Hallen der IFA-Sommergarten unter anderem mit einem Konzert der Rapperin Ikkimel statt.