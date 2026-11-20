Der Anstieg der Krankenkassenprämien beträgt 2026 in der Schweiz 3,3 Prozent. Laut dem Bundesamt für Statistik schmälert dieser Anstieg den Zuwachs des durchschnittlichen Haushaltseinkommens um 0,2 Prozentpunkte.
Unter Berücksichtigung der Prämienverbilligung stieg die durchschnittliche Krankenversicherungsprämie 2026 pro Person um 9 Franken auf 403 Franken gegenüber 394 Franken im Jahr 2025. Diese vorläufige Schätzung berücksichtigt alle Versicherten, unabhängig von Alter, Franchise und Versicherungsmodell, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mit.
Ohne diese zusätzliche Belastung würde das durchschnittliche verfügbare Einkommen zwischen 2025 und 2026 um 1,5 Prozent steigen statt der geschätzten 1,3 Prozent. Wären die Prämien im gleichen Zeitraum stabil geblieben, hätte dieses Geld den Haushalten zusätzlich für Konsum- oder Sparzwecke zur Verfügung gestanden.
Der effektiv verfügbare Betrag pro Person beläuft sich auf 4726 Franken pro Monat, während er bei stabilen Prämien 4734 Franken erreicht hätte. Die Berechnungen des BFS stützen sich auf die Prognosen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.
Der Gesamtanstieg ist ausschliesslich auf die obligatorische Grundversicherung zurückzuführen, deren Prämien um 4,3 Prozent gestiegen sind. Im Gegensatz dazu bleiben die Prämien der Zusatzversicherung stabil. Die Tarife für Spitalaufenthalte in der allgemeinen Abteilung sinken um 1,2 Prozent und diejenigen in der privaten Abteilung um 0,5 Prozent, während die halbprivate Abteilung eine Erhöhung um 0,6 Prozent verzeichnet.
(AWP)