Der Gesamtanstieg ist ausschliesslich auf die obligatorische Grundversicherung zurückzuführen, deren Prämien um 4,3 Prozent gestiegen sind. Im Gegensatz dazu bleiben die Prämien der Zusatzversicherung stabil. Die Tarife für Spitalaufenthalte in der allgemeinen Abteilung sinken um 1,2 Prozent und diejenigen in der privaten Abteilung um 0,5 Prozent, während die halbprivate Abteilung eine Erhöhung um 0,6 Prozent verzeichnet.