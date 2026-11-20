Über zwei Drittel der Menschen, die 2025 zum Arbeiten in die Schweiz eingewandert sind, hatten schon vor der Einreise eine Stelle. Von den noch ohne Stelle Zugewanderten hätten ebenfalls zwei Drittel in den ersten drei Monaten nach Ankunft in der Schweiz eine Stelle gefunden, hiess es in der am Freitag veröffentlichten Migrationserhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS). Bei Menschen, die Schwierigkeiten bei der Stellensuche hatten, waren meist mangelnde Kenntnisse einer Landessprache der Grund.