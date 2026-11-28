Der Entscheid fiel nach langer Diskussion mit 134 Ja- zu 85 Nein-Stimmen bei 13 Enthaltungen. Der AKW-Graben ging dabei quer durch die Partei. Die Mitte-Frauen hatten ein Nein beantragt, die Ü60-Sektion hingegen ein Ja.
«Tappen wir nicht in diese Rösti-Falle», sagte etwa die Zürcher Alt-Nationalrätin Rosmarie Quadranti. Ein Ja zur AKW-Vorlage werde auf Kosten der erneuerbaren Energien gehen.
Für den ehemaligen Parteipräsidenten Gerhard Pfister war das Nein auch strategisch notwendig, vor allem angesichts der Wahlen im kommenden Jahr. «Die Position einer Partei muss für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger klar erkennbar sein.» Die jahrelang vertretene Haltung solle deshalb nicht geändert werden.
Die Delegierten, die Ja stimmten, forderten vergeblich «Technologieoffenheit» und argumentierten mit dem deutlich gestiegenen Stromverbrauch, etwa durch Rechenzentren.
Mit ihrer Nein-Parole blieb die Mitte ihrer langjährigen Anti-AKW-Haltung treu, die von der früheren CVP-Bundesrätin Doris Leuthard nach der Atom-Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 eingeschlagen wurde. Das AKW-Neubauverbot gilt seit 2017.
(AWP)