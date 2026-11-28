Für den ehemaligen Parteipräsidenten Gerhard Pfister war das Nein auch strategisch notwendig, vor allem angesichts der Wahlen im kommenden Jahr. «Die Position einer Partei muss für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger klar erkennbar sein.» Die jahrelang vertretene Haltung solle deshalb nicht geändert werden.