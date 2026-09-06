«Die 13. AHV-Rente wurde beschlossen und muss finanziert werden», betonte die Freiburger Nationalrätin Marie-France Roth Pasquier. Das sei zwar nicht das beste Modell, doch ein Nein an der Urne würde ihrer Meinung nach das Problem nicht lösen. In Wortmeldung vertraten einige Delegierte die Ansicht, dass eine Finanzierung über die Mehrwertsteuer den Mittelstand zu stark belaste und dass langfristig ein anderes Modell gefunden werden müsse.