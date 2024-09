Das US-Bergsportunternehmen Alterra hat den Schweizer Markt sondiert. Das Unternehmen sucht nach Bergbahnen und Hotelprojekten, in die es investieren könnte, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. «Wir wissen, dass Alterra einen grossen Betrag zur Verfügung hat, um in Europa Skigebiete zu kaufen», sagte Pierre Besson, Präsident des Verbunds Magic Pass zur Zeitung. Magic Pass umfasst über 80 mittlere und kleinere Gebiete in der Schweiz und Frankreich. Besson wisse von keinem Gebiet, das von Alterra angefragt worden sei. Die Alterra Mountain Company konkurriert mit der US-Firma Vail Resorts. Nach Andermatt UR und Crans-Montana VS soll auch Vail nach neuen Investitionsmöglichkeiten in der Schweiz suchen. Mit einem dritten hiesigen Skigebiet könnte Vails Epic Pass auch für Schweizer Wintersportler interessant werden, schrieb die «SonntagsZeitung».