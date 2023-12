Die US-Spitzendiplomatin Sonata Coulter hat von der Schweiz einen verstärkten Einsatz gegen illegale Geldströme gefordert. Der Beitritt der Schweiz zur Task-Force der G-7-Staaten wäre sehr willkommen, sagte Coulter der «NZZ am Sonntag». Es gehe darum, sicherzustellen, dass sich Nutzniesser von Konten nicht hinter komplizierten Konstrukten oder Briefkastenfirmen verstecken können. Die USA begrüssten die bisherigen Bemühungen der Schweiz, den Finanzplatz vor Geldwäscherei und illegalen Finanzströmen zu schützen. «Diese Bemühungen müssen weitergehen», sagte Coulter. Sie verpackte laut «NZZ am Sonntag» somit in Watte, was US-Botschafter Scott Miller bereits im März schärfer gefordert hatte.