Der Bundesrat will trotz Widerstand von Aussenminister Ignazio Cassis härter gegen russische Spione vorgehen. Er befürwortet eine Motion, über die sich der Ständerat am Montag beugt, wie die «SonntagsZeitung» schrieb. Cassis habe sich bei einer Sitzung der Aussenpolitischen Kommission im Herbst für Zurückhaltung bei der Ausweisung von als Diplomaten akkreditierten Spionen ausgesprochen. Nach seinem Votum habe sich ungefragt ein Vertreter des Nachrichtendiensts des Bundes (NDB) zu Wort gemeldet. Die Schweiz beherberge die meisten russischen Agenten in Europa, und das sei eine Gefahr, sagte er gemäss der Zeitung sinngemäss. In der Schweiz arbeiten 217 russische Diplomatinnen und Diplomaten. Gemäss NDB sind mindestens ein Drittel von ihnen nachrichtendienstlich tätig.