Hassan Amirshahi ist Rechtsanwalt in Teheran - und bisher haben die Schweizer Behörden ein Geheimnis um seine Identität gemacht. Nun belegen Recherchen der «NZZ am Sonntag», was viele Iranerinnen und Iraner hierzulande vermutet haben: Hassan Amirshahi arbeitet in der Islamischen Republik auch im Auftrag der Schweiz. Er sammelt Informationen über iranische Asylbewerber und beliefert damit die Schweizer Behörden. Er ist ein sogenannter Vertrauensanwalt. Juristen, die Iranerinnen und Iraner in der Schweiz vertreten kritisieren das Vorgehen - und Amirshahi: Er bringe diese Menschen in Gefahr, arbeite unsauber und die Informationen landeten beim Regime in Teheran. Das Vertrauen in den Vertrauensanwalt ist inexistent. Der Bund hält bis anhin trotzdem an dem Mann fest. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) relativierte auf Anfrage die Kritik der Schweizer Anwälte: Diese würden die Interessen der Asylsuchenden vertreten. Amirshahi weist die Vorwürfe zurück.